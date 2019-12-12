السيسى يشهد فعاليات اليوم الثانى لمنتدى أسوان للسلام

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسين اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني للنسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، والمنعقد بمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.



ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي 2019.



حضر الفعاليات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.