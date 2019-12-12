"طاقة البرلمان" تزور حقل ظهر للغاز بحضور وزير البترول

أكد المهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للبرلمان إلى حقل "ظهر" أكبر الحقول المصرية لإنتاج الغاز، بمرافقة وزير البترول والثروة المعدنية.



وقال "السويدي" خلال زيارة الوفد البرلماني إلى مدينة بورسعيد تمهيدًا لزيارة الحقل صباح اليوم الخميس، ان حقل ظهر حقق نقلة كبرى للطاقة في مصر وتم بعد إنتاجه وقف استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما يساعد في تحويل مصر إلى مركز إقليمي الطاقة.



وبدأت زيارة وفد مجلس النواب أمس الأربعاء، والذي يتكون من أكثر من 30 نائبًا، بتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالإسماعلية أبرزها مصنع السويدي الجديد للجلفنة.



يذكر أن إجمالي إنتاج الحقل يبلغ أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، وبدأ إنتاج الغاز من حقل ظهر في ديسمبر 2017 بحجم 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وتم حفر 6 آبار خلال المرحلة الأولى في مشروع حقل "ظهر"، باستثمارات بلغت نحو 4 مليارات دولار، وأنتج في هذه المرحلة نحو 500 مليون قدم مكعب في اليوم، كما تم رفع معدل إنتاج ظهر الى 700 مليون متر مكعب يوميا ابريل 2018 ثم ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا في سبتمبر 2018.