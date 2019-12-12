"فابيو إبراهام" بطلًا لمسلسل "القناة 52"

تعاقد الممثل البريطاني الإيطالي الجنسية من أصل مصري فابيو إبراهام، على المشاركة في المسلسل الإنجليزي (القناة 52)، مشيرا إلى أنه تقرر البدء في تصوير العمل منتصف يناير المقبل.



وقال فابيو إبراهام، إن مسلسل (القناة 52) يتكون من أربعة أجزاء، ويتم تقديم كل جزء في 12 حلقة، وتم البدء في عملية التحضير، تمهيدا لانطلاق عملية التصوير منتصف الشهر المقبل، لافتا إلى أنه يشارك في بطولة العمل ويلعب دور البطل الرئيسي للعمل في الجزء الثاني مع تطور قصة المسلسل.



وأشار إلى أن (القناة 52) يناقش العديد من المشكلات الاجتماعية بصورة غير تقليدية حول الخيانة وعدم الوفاء بين الأزواج والأصدقاء والمشكلات الناتجة عن الزواج المضطرب ويلقي الضوء على نمط لحياة الفرد بعد تحقيقه الشهرة والثراء.



وأضاف فابيو إبراهام أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أحد القنوات الفضائية تضم عاملين ومذيعين ومقدمي برامج من جنسيات مختلفة يقيمون في إنجلترا حيث تنتمي صاحبة القناة إلى أصول أفريقية من (نيجيريا) وتحصل على الجنسية الإنجليزية.



يذكر أن أخر مشاركات فابيو إبراهام السينمائية كانت في فيلم (علاء الدين)، الذي تم طرحه مؤخرا بدور العرض السينمائي في مختلف أنحاء العالم، حيث قام بالأداء الصوتي لجميع الفنانين العرب المشاركين في الفيلم، كما انتهى من تصوير أربعة أفلام قصيرة في لندن.

