تداول 507 شاحنات بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، اليوم، بلغت 507 شاحنات بضائع و51 سيارة.



وذكرت الهيئة - في بيان - أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال سفن (الحرية2، بوسيدون اكسبريس، أمانة، الجونة تريدر، وعزيز اكسبريس)، فيما غادرت السفينة (أوشن فالكون) الميناء، وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة للهند.



كما شهد ميناء نويبع استقبال السفينتين (أيلة وبريدج) فيما استقبل الميناء السفينة "سينا" بينما غادرت ميناء بورتوفيق السفينتان (إكرام وفلاور أوف سي).