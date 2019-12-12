ضبط عاطل بـ25 لفافة هيروين فى الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة اول الغردقة، عاطل بحوزته كمية من الهيروين المخدر، وذلك بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



تلقى العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة، يفيد بضبط المدعو "محمد. س. م. خ" عاطل ومقيم– أول الغردقة، وبحوزته عدد 25 لفافة بلاستيكية بداخلها جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي 550 جنيها، هاتف محمول، حال تواجده "دائرة القسم".



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 162162019 جنح أول الغردقة.