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اقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
اليورو
اليورو
راندا التوني
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استقر سعر اليورو الأوروبي في بداية تعاملات اليوم، وبلغ بالبنك المركزي 17.80 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري 17.77 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.77 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ 17.80 جنيه للشراء و17.92 جنيها للبيع.

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