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اقتصاد

"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
المركزي
المركزي
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18.750 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.2 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وقد شهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعا ملحوظا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، مما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.

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