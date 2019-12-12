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التدخين يسبب الشيب المبكر للشعر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
التدخين
التدخين
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كشف خبراء في مجال الصحة أن الوقوع فريسة للضغوط والإجهاد فضلا عن التدخين جميعها عوامل تسهم بصورة كبيرة فى ظهور شيب الشعر المبكر.

وقال راجني أوهري، مؤسس مؤسسة (أوهريا أيورفيدا) الطبية في نيودلهي "يقلل الإجهاد أيضًا من إمداد الأكسجين إلى فروة الرأس بالتنفس، وهو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة والشيب، والشعر الباهت".

وعلى الرغم من أن الشيخوخة أمر طبيعي، وينبغي قبولها بنعمة، لا يمكن للمرء التحكم في عملية الشيخوخة والقلق بشأنها لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط.

وقالت "موييت نارانج"، خبيرة العناية بالبشرة "إن اللون الرمادي للشعر يمكن أن يحدث أيضًا بسبب التدخين"، مشيرة إلى أن لدى الأشخاص الذين يدخنون بانتظام فرصا أكبر للشيب المبكر، كما يمكن أن يكون هناك نقص في التغذية، فالنظام الغذائي المنخفض في الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى الشيب في وقت مبكر.

ويعد زيت" الأيورفيدا" مفيدا لإبطاء الشيب في حال استخدامه بانتظام، حيث يؤخر ظهور اللون الرمادي في سن الشيخوخة.. وتساعد مكونات الزيت على الحفاظ على صبغة الشعر سليمة.. كما تكافح بذور البصل، والحناء والسمسم، فضلا عن أوراق الكارى ظهور الشيب.

وشدد الباحثون على أن الحمية الغذائية الغنية بفيتامينى B12، B9، وعنصر الحديد، وحمض الفوليك. يساعد على مكافحة الشيب.. كما وجد أن تناول البنجر والخضراوات الورقية والمكسرات مثل اللوز، الجوز وبذور السمسم يسهم أيضا في تأجيل ظهور الشيب.

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