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الصحة

الدهون الزائدة في الدم تسبب تلف الأعضاء

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
جريدة الدستور
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أثبت باحثون في دراسة جديدة أن المستويات العالية من الدهون في الدم قد تؤدي إلى التهابات، وعلى مر الزمن عواقب أكثر خطورة مثل تلف الأعضاء.

وأظهرت نتائج الدراسة - التي نشرت في مجلة (ناتشر لعلم المناعة) أن ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية يأتي في مقدمة العوامل المساهمة في الالتهابات غير الصحية، والتي يتم من خلالها قياس مستويات الدهون في الدم، فقد كشفت الدراسة عن الآليات التي من خلالها يمكن أن يؤدي ارتفاع الدهون في الدم إلى التهاب، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على العمليات البيولوجية الأخرى؛ مما قد يؤدي إلى تلف الأعضاء والأوعية الدموية.

وقد أجرى الباحثون دراستهم أولًا في المختبر، ثم في نماذج الفئران، قبل دراسة الآليات ذات الصلة لدى المشاركين من البشر. وركزوا أبحاثهم على الجسم الإلتهابى الرئيسى، ومستقبلات "بيرين" والتى تحتوى على بروتين(NLRP3)، وهو مركب بروتيني يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الإستجابة المناعية للجسم.. وقد أراد الباحثون معرفة ما يمكن أن يخطئ البروتين فى الحركة.

وقد كشفت جهودهم البحثية الأولية أن مستويات الدهون عالية بشكل غير طبيعي، خاصة مستويات عالية من الدهون الثلاثية، كانت مسؤولة عن التهاب ضار.

كما وجد الباحثون أن بروتين "أبوليبوبروتين C3"، وهو بروتين يفرزه الكبد موجود أيضًا على البروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية، ينشط عمل بروتين NLRP3، مما يؤدي إلى حدوث التهاب.. وفى الفئران، أدى تركيزات عالية من بروتين " أبوليبوبروتين C3 " إلى تلف الأعضاء.

كما وجد الباحثون أن ارتفاع مستوى البروتين " أبوليبوبروتين C3 " قد يساهم في تلف الكلى وكذلك مشاكل الأوعية الدموية..، وارتبطت أيضا مستويات عالية من البروتين الشحمي C3 بزيادة خطر الوفاة من جميع الأسباب.

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