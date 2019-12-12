الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية
أ ش أ
طباعة
النساء المصابات بالتصلب المتعدد غالبًا ما يجدن أن أعراضهن تتراجع أثناء الحمل، وهناك أدلة متزايدة على أن الرضاعة الطبيعية قد يكون لها فائدة مماثلة.

فقد وجدت مراجعة جديدة لـ 16 دراسة أن النساء المصابات بمرض التصلب العصبي المتعدد الذين يرضعون رضاعة طبيعية كانوا أقل عرضة بنسبة 37٪ للانتكاسة خلال عام من الولادة، مقارنةً بالذين يرضعون بالزجاجة. وقال الخبراء إن النتائج لا تثبت أن الرضاعة الطبيعية وقائية.

ولكن الدلائل على هذا الاحتمال تزداد قوة، كما تقول الدكتورة كريستين كريسكو، الباحثة الرئيسية في المراجعة وزميل أمراض الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

وقالت إن الدراسات التي أجريت مؤخرًا حول هذا السؤال قد تم تصميمها بشكل أفضل من بعض الدراسات السابقة - وهو ما يمثل العديد من التفسيرات البديلة للعلاقة بين الرضاعة الطبيعية وخطر الانتكاس المنخفض.

وبالنسبة للدراسة الحالية، قام الباحثون بتجميع نتائج 16 دراسة قارنت النساء المصابات بداء التصلب العصبي المتعدد اللواتي رضعن مع أولئك الذين لم يرضعوا - بعدهم لمدة تتراوح من ثلاثة إلى 12 شهرًا بعد الولادة.. في المتوسط، كانت النساء اللواتي يرضعن من الثدي أقل بنسبة 37 ٪ من الانتكاس.

وعندما ركز الباحثون على أربع دراسات حديثة عالية الجودة، كان تقليل المخاطر أكبر قليلًا - 43%.. فى إحدى الحالات، هى أن النساء المصابات بالتهاب التصلب العصبي المتعدد اللائي يختارن الرضاعة الطبيعية قد يختلفن تمامًا عن أولئك الذين لم يفعلوا ذلك: المرأة التي كان مرضها نشطًا للغاية قبل الحمل قد تقرر عدم الرضاعة الطبيعية حتى تتمكن من إعادة تشغيل علاج مرض التصلب العصبي المتعدد. (لم تتم الموافقة على استخدام أي من الأدوية المعدلة للأمراض المعدلة لمرض التصلب العصبي المتعدد للاستخدام في الحمل، وليس من المعروف ما إذا كان يمكن استخدامها بأمان أثناء الرضاعة الطبيعية، وفقًا للجمعية الوطنية لمرض التصلب العصبي المتعدد.).

ووصفت كاثلين كوستيلو - وهي نائبة الرئيس المشاركة في الرعاية الصحية في الجمعية الوطنية لمرض التصلب العصبي المتعدد - النتائج بأنها "مهمة"، لكنها شددت على أنها لا تثبت أن الرضاعة الطبيعية تمنع الانتكاسات.. "من المهم الحصول على هذه المعلومات، ولكن ما الذي يقود هذه الرابطة ؟ " ووفقا للباحثين، قد تكون الرضاعة الطبيعية وقائية بسبب التغيرات الهرمونية التي تصاحبها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

سلبية وسوء تقدير.. استنكار خليجي لغياب "تميم" عن قمة الرياض

منذ يوم

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

منذ حوالي 14 ساعة

القصة الكاملة لصاروخ "هاربون".. أحدث نجاحات البحرية المصرية بالمياه الإقليمية

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يعلن انضمام كهربا للأهلي خلال ساعات

الصور

image description

جمعية خاصة لإيواء الكلاب الضالة بالسيدة زينب

image description

الاهلي ينتزع صدارة الدوري بثلاثية في شباك دجلة

image description

تشغيل سوق باريس الحضاري بعد تطويره

image description

نجوم الفن يحضرون عزاء سمير سيف

image description

نجوم الفن في عزاء المخرج سمير سيف

الأكثر قراءة

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة.. والعظمى 19 درجة

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

أيام زمان

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

نجم الساعة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

الصحة

الدهون الزائدة في الدم تسبب تلف الأعضاء

الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

الأمراض الجسدية تزيد من خطر انتحار الرجال

أسباب زيادة تراكم الدهون حول البطن

الرئيس نيوز

"شكرى": نتطلع لمشاركة رئيس وزراء اليابان فى افتتاح المتحف المصرى الكبير

استخدمته البحرية في تدريباتها القتالية.. معلومات مهمة عن الصاروخ "هاربون"

"كيس فلوس" كل شهر.. كيف تصرف والد عبد الحكيم عامر الثري مع ابنه بعد 1952؟

شكري: حل ملف سد النهضة مرهون بضمان حقوق مصر المائية والتنمية لإثيوبيا

منوعات

فوائد وأضرار الضوضاء البيضاء لتنويم الرضيع

الاحتباس الحراري العالمي يسبب تقلص عدد الطيور

العثور على لوحة فى متحف إيطالي يرجح أن تكون مسروقة من 23 عامًا

مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة تصيب الأطفال بالبدانة

كشكول

"الاقتصاد المنزلى" تنظم ندوة خاصة لطلاب الأزهر بالغربية

غدا.. إعلام القاهرة تنظم ندوة عن الإعلام والمرأة

١٧ديسمبر.. ليلى علوي فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس

" M.C.Y" فريق طلابى جديد بجامعة الأزهر بأسوان

إسلام سياسي

التستر على أيمن نور عادة الموالين له لإخفاء استيلاءه على الأموال

فتوى سلفية: يجوز انتقاد الأموات التحذير من بدعهم

اتهامات للإخوان بنشر شائعات وفاة الشيخ محمد حسان

فوزي السعيد يجدد الحرب بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
أحمد بهاء الدين شعبان
حتى لا نقول: «وداعًا للإسكندرية التى نفقدها»
خالد عكاشة
حوارات المتوسط.. آفاق الشراكة ومسارات الخطر
المزيد

الثقافة

ماذا لو سقطت قنبلة ذرية فى الشرق الأوسط؟.. هذه الرواية تجيب

"أمسية باردة والشيطان".. جديد النشر فى العربية للعلوم

دور الفن والثقافة فى نشر الوعى ببيت السنارى

اليوم.. "النهضة بين أم كلثوم ونجيب محفوظ" بقصر المانسترلى

صفحتنا ع الفيس بوك