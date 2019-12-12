الصحف تتابع وقائع منتدى أسوان للسلام والتنمية وتبرز كلمة السيسي لقادة القارة

جاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوره الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، على رأس اهتمامات صحف القاهرة، اليوم الخميس، التي أبرزت مطالبته بالتعامل بحسم مع الدول التي تدعم الإرهاب من خلال رد جماعي وحاسم مع تلك الدول.



وركزت الصحف أيضا على المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس النيجر محمد إيسوفو، ورئيس تشاد إدريس ديبي.



وفي الشأن العسكري، تابعت الصحف الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية التي نفذتها القوات البحرية، لفرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة.



وسلطت الصحف الضوء أيضا على المباحثات التي أجراها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق محمد أبا على صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، وكذلك اللقاء الذي أجراه السيدة جينيفاف داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسي.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع انطلاق أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث قال الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية "لا تكتمل رؤيتنا في القارة الإفريقية للواقع الذي نبنيه وللغد الأفضل الذي نبتغيه إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيها للمرأة والشباب".



وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس السيسي طالب بالتعامل بحسم مع الدول التي تدعم الإرهاب من خلال رد جماعي وحاسم مع تلك الدول، مؤكدا أن الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات في قارة إفريقيا يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية، وذلك بهدف مواجهه الصعاب التي نحشد الجهود لعبورها وسعيا لتحقيق الآمال العريضة التي نتطلع إليها.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أيضا - خلال كلمته - أن إفريقيا نجحت في صياغة أجندة التنمية 2063 التي تلبي أهدافها احتياجات أبناء القارة، وأن مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في القارة الإفريقية وفي العالم هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن ومنع نشوب النزاعات والأزمات لاسيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية والوساطة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الدول.



وفي نشاط رئاسي آخر، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي التقى أمس الرئيس السنغالي ماكى سال.



وأعلن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في مجال مكافحة الفكر المتطرف كون السنغال أحد مراكز نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في منطقة غرب إفريقيا.



وذكرت الصحيفة أن رئيس السنغال أشاد بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي التقى أيضا مع رئيس النيجر محمد ايسوفو، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدام، وتابعت أن الرئيس أعرب عن تعازيه لرئيس النيجر في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد معسكرات الجيش بالنيجر.



وفي لقاء ثالث، نشرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي التقى كذلك الرئيس التشادي إرديس ديبي، ونقلت عن متحدث رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بأخيه الرئيس التشادي صيفا على مصر، معربا عن التقدير لحرص الرئيس ديبي على المشاركة في فعاليات النسخة الأولى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.



إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزير الخارجية سامح شكري أكد - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام - أن القارة الإفريقية تحتاج في عمليات بناء السلام إلى تنسيق جهودها لطرح وجهة نظرها فيما يخص تلك المبادرة، وصولا إلى التكامل عبر تحديد الأولويات.



ونقلت الصحيفة عن شكري القول إن هناك جهودا سبقت منتدى أسوان استمرت شهورا عديدة للإعداد للمنتدى، حيث قامت وزاره الخارجية بتنظيم 5 ورش عمل هي منع النزاعات حفظ وبناء السلام وقضايا المرأة والتنمية والنزوح الداخلي نتيجة النزاعات وكيفية الخروج من دائرة الاقتصاد المؤدي إلى الإرهاب.



وفي الشأن العسكري، أوردت صحيفة (الأهرام) أن القوات البحرية نفذت عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية التي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة.



وأضافت الصحيفة أن تشكيلا بحريا قتاليا يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال)، ومجموعتها القتالية، نفذت عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط تضمنت قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطحي طراز (هاربون)، وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم.



وفي السياق، نشرت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الفريق محمد أبا على صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، وذلك على هامش حضوره فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.



وأضافت الصحيفة أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة، وكذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق أول محمد زكي التقى أيضا مع السيدة جينيفاف داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسي، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة وبحث أوجه التعاون العسكري وأنظمة التسليح المتطورة، وكذلك مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.



ومن جهة أخرى، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ترأست أمس جلسة ( يوم إفريقيا) خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بمدريد، والتي عقدت تحت عنوان (إفريقيا التي نريد)، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



وذكرت الصحيفة أن وزيرة البيئة سلطت الضوء على دور مصر الريادي في إفريقيا من خلال المبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة، ومبادرة التكيف في إفريقيا، والتي تم إطلاقها من خلال رئاسة الرئيس السيسي للجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ.



ونقلت الصحيفة عن وزيرة البيئة القول إن "إفريقيا لن تكون كما نريدها إلا من خلال شباب قوي واعد يعي تماما أهمية البيئة، ويدرك أنها فرصة حقيقية، وأن التصدي لتغيير المناخ في إفريقيا لن يتم إلا بالتحدث تحت صوت واحد ورؤية واحد".