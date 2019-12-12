اليوم.. الجزائر تنتخب رئيسها الثامن وسط توقعات بمشاركة ضعيفة

يتوجه اليوم الخميس أكثر من 24 مليون جزائرى إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 8 أشهر من استقالة الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، وسط احتجاجات رافضة للانتخابات ودعوات لمقاطعة الانتخابات، حيث يعتبرها المعارضين أنها أتت بوجوه النظام القديم وسوف تعيد رجال بوتفليقة للحكم مجددا.



ويدير الانتخابات سلطة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، تمارس مهامها بدون تحيز وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه تم تخصيص 61014 مكتب تصويت، منها 135 مكتبا متنقلا.



فيما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفى، أنه تم اتخاذ إجراءات لضمنا نزاهة العملية الانتخابية، ويتنافس على منصب الرئيس الثامن للجزائر 5 مرشحين، وهم عزالدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون بصفته مرشحا مستقلا، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (المعارض) ورئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، وعبدالقادر بن قرينة رئيس «حركة البناء الوطنى».