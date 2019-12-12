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مصر

بعد إثارتها للجدل.. بدء إنزال بلوكات حماية الشاطئ بالمنشية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:58 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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قال المهندس عاشور عبدالكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة قومية شاملة على 3 مراحل لمواجهة كافة المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، للحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية والطرق المختلفة.

واجتمع محافظ الإسكندرية مع المهندسة عزة عبد الحميد أحمد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية أمس، حيث طلب منها محاولة العمل على رفع البلوكات التي تحجب رؤية البحر ضمن أعمال حماية كورنيش الإسكندرية تجاه المنشية ومحطة الرمل.

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، أنه تم المرور على عمليات التنفيذ يرافقها رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لرؤية الأوضاع على الطبيعة، مشيرة إلى أن بدء العمل فى إنزال تلك البلوكات والتشوينات في قطاع الحماية سيكون في أقرب وقت.

كانت البلوكات والتشوينات الخاصة بتنفيذ مشروع حماية شواطىء المنشية ومحطة الرمل، قد أثارت جدلا كبيرا حيث اعتبرها البعض حاجبة لرؤية البحر الأبيض المتوسط واستمتاع المواطنين به.

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