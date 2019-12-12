الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مركز التنبؤ: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة مع انخفاض درجات الحرارة، اليوم الخميس.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

وكشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة مع انخفاض درجات الحرارة.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

فتاة تتحول إلى طفلة رضيعة بسبب فيروس خطير

منذ حوالي 7 ساعات

"أمطار ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

منذ حوالي 17 ساعة

سلبية وسوء تقدير.. استنكار خليجي لغياب "تميم" عن قمة الرياض

منذ حوالي 13 ساعة

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

الصور

image description

جمعية خاصة لإيواء الكلاب الضالة بالسيدة زينب

image description

الاهلي ينتزع صدارة الدوري بثلاثية في شباك دجلة

image description

تشغيل سوق باريس الحضاري بعد تطويره

image description

نجوم الفن يحضرون عزاء سمير سيف

image description

نجوم الفن في عزاء المخرج سمير سيف

الأكثر قراءة

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

القصة الكاملة لصاروخ "هاربون".. أحدث نجاحات البحرية المصرية بالمياه الإقليمية

أيام زمان

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

نجم الساعة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

الصحة

أسباب زيادة تراكم الدهون حول البطن

تعرف على كمية البيض الصحية التى يتناولها الطفل

احذر.. 5 عادات تؤدي إلى ظهور الدوالي

دراسة: السمنة تؤثر على النمو العقلي للأطفال

الرئيس نيوز

"شكرى": نتطلع لمشاركة رئيس وزراء اليابان فى افتتاح المتحف المصرى الكبير

استخدمته البحرية في تدريباتها القتالية.. معلومات مهمة عن الصاروخ "هاربون"

"كيس فلوس" كل شهر.. كيف تصرف والد عبد الحكيم عامر الثري مع ابنه بعد 1952؟

شكري: حل ملف سد النهضة مرهون بضمان حقوق مصر المائية والتنمية لإثيوبيا

منوعات

فيلم "بومشيل" يتصدر ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة

فتاة تتحول إلى طفلة رضيعة بسبب فيروس خطير

آلة تجفيف ملابس تتسبب في تشرد عائلة بريطانية

سر ظهور شقوق وتصدعات على قمر إنسيلادوس

كشكول

"الاقتصاد المنزلى" تنظم ندوة خاصة لطلاب الأزهر بالغربية

غدا.. إعلام القاهرة تنظم ندوة عن الإعلام والمرأة

١٧ديسمبر.. ليلى علوي فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس

" M.C.Y" فريق طلابى جديد بجامعة الأزهر بأسوان

إسلام سياسي

التستر على أيمن نور عادة الموالين له لإخفاء استيلاءه على الأموال

فتوى سلفية: يجوز انتقاد الأموات التحذير من بدعهم

اتهامات للإخوان بنشر شائعات وفاة الشيخ محمد حسان

فوزي السعيد يجدد الحرب بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
أحمد بهاء الدين شعبان
حتى لا نقول: «وداعًا للإسكندرية التى نفقدها»
خالد عكاشة
حوارات المتوسط.. آفاق الشراكة ومسارات الخطر
المزيد

الثقافة

ماذا لو سقطت قنبلة ذرية فى الشرق الأوسط؟.. هذه الرواية تجيب

"أمسية باردة والشيطان".. جديد النشر فى العربية للعلوم

دور الفن والثقافة فى نشر الوعى ببيت السنارى

اليوم.. "النهضة بين أم كلثوم ونجيب محفوظ" بقصر المانسترلى

صفحتنا ع الفيس بوك