مركز التنبؤ: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة مع انخفاض درجات الحرارة، اليوم الخميس.



كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.



وكشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة مع انخفاض درجات الحرارة.



كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.



وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.