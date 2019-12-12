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مديرة أعمال أنغام.. من هى راندا رياض خطيبة الشرنوبى الجديدة؟

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:08 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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احتفل النجم الصاعد محمد الشرنوبي بخطبته على مديرة أعمال الفنانة أنغام، والتي تدعى راندا رياض، فى جو عائلي تمت قراءة الفاتحة وذلك بمنزل العروس.

وتعتبر هذه الخطبة الثانية للنجم، في أقل من سنة بعدما أعلن عن فسخ خطبته من سارة الطباخ والتي تسببت في إيقافه عن الغناء، بسبب الدعاوى القضائية التي رفعتها ضده، حيث إنها كانت تمتلك شركة الإنتاج التي كان يتعاقد معها الشرنوبي.

تشغل راندا رياض منصب مديرة أعمال الفنانة أنغام منذ السابع والعشرون من يونيو من العام الماضي، حيت تتمثل مهامها في التعاقد على الحفلات الخاصة بالنجمة ومتابعة جدول الفنانة أنغام.

وحصلت "راندا" على شهادة البكالوريوس في مجال الاقتصاد، بالإضافة إلى شهادة مدير فنان محترف معتمدة من كلية بيركلي الموسيقية الأمريكية.

ووصفتها الفنانة أنغام بأنها "بنت 100 راجل"، وذلك في الحفل الذي أحيته في كريستال بالاس؛ احتفالًا ببداية العام الجاري، حيث قالت أنغام: "عايزة أشكر مديرة أعمالي راندا، لأنها شغالة معايا من مدة وعاملة مجهود كبير جدًا بقالها فترة، وهي بنت بـ١٠٠ راجل ورغم سنها الصغير".

وتهوى "راندا" السفر والتنزه، ومن أشهر البلدان المحببه اليها إيطاليا، كما انها تعشق تربية الكلاب، حيث وصفت كلبها بأنه أفضل صديق لها.

وكان محمد الشرنوبي أعلن انفصاله عن خطيبته المنتجة سارة الطباخ، في رسالة مطولة كشف فيها أسرار علاقتهما، وفسخ خطوبتهما بعد قصة حب جمعت بينهما.

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