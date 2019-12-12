اليوم.. انتهاء حملة "حقك تنظمى" فى 9 محافظات بالجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انتهاء الحملة التنشيطية المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي تم إطلاقها أول ديسمبر الجارى تحت شعار «حقك تنظمي»، فى 9 محافظات بالجمهورية، بنهاية اليوم الخميس.



وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق الحملة فى محافظات؛ دمياط والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والفيوم وبورسعيد وأسيوط وسوهاج وجنوب سيناء"، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن الحملة ستستمر حتى الخميس الجاري.



وأضافت أن الحملات تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.