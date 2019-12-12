"أمسية باردة والشيطان".. جديد النشر فى العربية للعلوم

صدرت مؤخرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ المجموعة القصصية "أمسية باردة" من تأليف فاطمة عبدالله بن رافعة.



ترتبط الكتابة بالألم الذي يحيل إلى الآخر من حيث هو غائب في المجموعة، فالمكتوب هنا يُمثل غياب المعشوق؛ وحكاية المرأة العاشقة في النص قد انتهت بخيبة كبيرة، وخاتمة حزينة، وقلبٌ يملأه الصقيع، وكأن الحياة فقدت معناها في لحظة أو في «أُمْسِية بَارِدَة» تُعبّر فيها "بنت السراة" عن مشاعر كل (امرأة) فقدت دفء العلاقة الروحية والرومانسية الحميمة التي يُبينها (الرجل) لها طيلة وجوده في حياتها، وما يتولد من فقدها من إحساس بالضياع والوحدة والفراغ.



كما صدر عن الدار رواية للكاتب فراس عوض الله٬ بعنوان «الشيطان» وهي الرواية الثالثة بعد «السمّ الكلامي» و«أوراق الماضي وقضايا أخرى» سبق وصدرت للكاتب.



وهي رواية مرتبطة بالروايتين السابقتين وتتمحور حول الصراع بين الخير والشر وتدور أحداثها في عالم الجريمة الغامضة التي يعهد الكاتب خلالها إلى بطله، شارلوك هولمز العصر الحديث "هيرشار" للكشف عن سلسلة من الجرائم.



تبدأ أولى خيوطها في قضية اختفاء شخص، يعثر وخلال تحريه عن مقتله على جثة شخص آخر، ومن هنا يدخل "هيرشار" ومعه رجال التحري في لعبة بوليسية كبيرة، تتمظهر روائيًا عبر سلسلة من الوقائع المفاجئة والمطاردات الخطيرة لعملاء "أف بي آي"، الستة؛ وخاصة النساء اللواتي سيكون لهن الدور الأكبر في إخفاء العديد من الحقائق.