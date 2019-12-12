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الثقافة

دور الفن والثقافة فى نشر الوعى ببيت السنارى

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:56 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يستضيف بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية مفتوحة للجمهور بعنوان "دور الفن والثقافة في نشر الوعى"، وذلك بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

يدور موضوع الأمسية حول قضية المغالاة في المهور داخل المجتمع المصري وخاصة في الريف، فيتحدث الكاتب الصحفي سعيد زينهم رئيس تحرير جريدة "الأٌمّة" حول الزواج ومغالاة الأهالي في المهور مما تسبب في عزوف الشباب عن الزواج. ويشارك الباحث والكاتب الصحفي إسلام الشافعي مدير تحرير جريدة الوفد بعرض لمجموعة من الأبحاث والدراسات حول المشكلة وكيفية حلها. هذا ويدير الأمسية الكاتب الصحفي محمد خليفة الباحث في التاريخ المصري القديم.

كما تتضمن الأمسية فقرات إلقاء عدد من القصائد للشعراء: ولاء الدين فاروق، وزهران الحلبى، وسارة حلمى، وإيناس السيد، وعلا السنجرى. ويقدم المطربان محمد جاسر ومحمد نجاح مجموعة من الأغاني التراثية، في إطار نشر التوعية بين الشباب والمجتمع من خلال استعراض طقوس الزواج عند القدماء المصريين وكيف كان المصريون القدماء لا يغالون في تكاليف الزواج عند عامة الناس.

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