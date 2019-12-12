"الأطباء" تدعى شباب التكليف لحضور لقاء "الصحة" حول النظام الجديد

دعت النقابة العامة للأطباء، شباب الأطباء الذين قاموا بالتسجيل فى حركة تكليف سبتمبر والذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن، لحضور اللقاء التعريفي الذي تنظمه وزارة الصحة اليوم الخميس 12 ديسمبر بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب "المعهد القومي للتدريب بالعباسية" فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، للاستماع للأمور التفصيلية من مسئولي الوزارة والزمالة وكذلك طرح أى تساؤلات لديهم تخص نظام التكليف الجديد.



وأعلنت نقابة الأطباء عن استجابة وزارة الصحة للحد الأدنى من مطالب النقابة وشباب الأطباء فيما يخص التعديلات المطلوبة على نظام التكليف الجديد، حيث أرسلت الوزارة خطابًا للرد على طلب النقابة بخصوص بعض البنود المطلوب إرفاقها بالنظام الجديد وكذلك الإجابة على بعض الاستفسارات والمقترحات.

