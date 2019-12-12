أسعار النفط اليوم.. و"برنت" بـ63.72 دولار للبرميل

تراجعت أسعارالنفط فى بداية التعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات المخزونات الأمريكية وتقرير أوبك الشهري.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 0.8 مليون برميل، بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.



وتراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 0.9% إلى 63.72 دولار للبرميل.



كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنحو 0.8% مسجلًا 58.88 دولار للبرميل.



بينما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من أعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع المنصرم ليصل إلى 12.800 مليون برميل يوميًا.



وكشفت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم عن تراجع إنتاجها من النفط إلى مستوى 29.551 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.