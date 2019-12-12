تعرف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية لهذا اليوم

ضمن نشاط نادي السينما الهندية، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، يعرض في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ بقاعة سينما الهناجر٬ فيلم Devdas.الفيلم إنتاج عام 2002، بطولة شاروخان٬ أيشواريا راي، ومن إخراج سانجاي ليلا بهنسالي.



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي موسيقي حول "ديفيداس" الذي ولد في أسرة ثرية، قررت عائلة ديفداس إرساله إلى لندن لاستكمال تعليمه لإبعاده عن حبيبته "بارو" وانتظرته عشر سنوات ثم عاد وتقدم لخطبتها لكن والده رفض الأمر بشدة.



في سياق متصل يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك - بشارع المعز في السابعة والنصف مساء نفس اليوم "صالون مقامات"، ويقام بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.



يستضيف الصالون الإذاعية د. نادية النشار٬ حيث تتحدث عن دور الإعلام في نشر الفن والموسيقى الراقية والعلاقة بين الفن والموسيقى والإعلام والمجتمع.



يصاحب الصالون أمسية موسيقية لفرقة "علي فكرة"، تقدم خلالها مجموعة من المقطوعات الموسيقية: "اسكندرية"، "لونجا نهاوند"، "عزيزة " و"على فكرة".