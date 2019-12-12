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مصر

"الصحة": فحص 126 ألف طفل ضمن مبادرة "علاج ضعف وفقدان السمع"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، فحصت 126309 طفل حديث الولادة منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر الماضي.

وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أنه تم تخصيص 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية؛ لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.

وأضافت أنه تم تحديث شهادة الميلاد لإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.

وقالت إنه يتم إعادة تقييم الطفل المشتبه إصابته بضعف فى السمع بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة في المحافظة لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.

وأوضحت أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس للفحص السمعى للأطفال حديثى الولادة، على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.

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