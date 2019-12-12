أمسية "نجيب محفوظ.. المتجدد" ببيت السحيمى الليلة

يستضيف بيت السحيمي بشارع المعز٬ في السادسة مساء اليوم الخميس٬ أمسية احتفالية بذكرى ميلاد أديب نوبل تحت عنوان "نجيب محفوظ.. المتجدد"، ويلقي المحاضرة الافتتاحية للأمسية الناقد د.صلاح فضل، كما يتحدث في الأمسية كل من: الكاتب إبراهيم عبدالمجيد الرئيس الشرفي لمهرجان القاهرة الأدبي٬ الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة.



تنظم الأمسية دار صفصافة للثقافة والنشر باعتبارها الفعالية الأولى من فعاليات صالون "مهرجان القاهرة الأدبي"، وهي فعاليات الهدف منها تنشيط المشهد الثقافي المستقل وتسليط الضوء على الحركة الأدبية في مصر.



وتشمل الأمسية جلسة بعنوان "استلهام نجيب محفوظ" يتحدث فيها: إبراهيم عبدالمجيد، والكاتبة اليونانية بيرسا كوموتسي، مؤلفة رواية "نزهة مع نجيب محفوظ" التي ترجمت مؤخرا للعربية، وهي أيضا مترجمة أعمال محفوظ لليونانية، والكاتب الفائز بجائزة ساويرس للرواية أحمد شوقي علي.



وتشمل الأمسية لقاء حول معالجات السينما والدراما يتحدث فيها ويديرها الناقد عصام زكريا، كما تتحدث فيها السيناريست نشوى زايد التي قامت بإعداد سيناريو المسلسل المستند لرواية محفوظ "أفراح القبة"، كما يشارك في اللقاء المخرج محمد ياسين الذي أخرج نفس المسلسل.