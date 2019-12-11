تعرف على كمية البيض الصحية التى يتناولها الطفل

يحتوي البيض على توليفة مثالية من المغذيات التي تدعم النمو السليم للطفل (13 فيتامين في البيضة). وتدعم هذه المكونات بناء العضلات، ونمو العظام، وتطوّر خلايا الدماغ وما يعنيه ذلك من زيادة قدرات الذكاء. لكن من الضروري عند تقدير كمية البيض التي يمكن للطفل تناولها احتساب ما يدخل كمكونات في أطعمة أخرى، مثل الكعك والمخبوزات السكرية. إليك ما تحتاج معرفته عن كمية البيض الصحية للطفل:

تحث توصيات التغذية الخاصة بالطفل على أن يكون ثلث ما يأكله من الخضروات والفواكه، والثلث الثاني من الأطعمة الغنية بالبروتين، والثالث من الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات وألياف.

وينتمي البيض للثلث الثاني، والذي يشمل اللحوم والمكسرات والحليب والأسماك. ونظرًا لأن البيض غني بالكولسترول يتم التحذير من الإفراط في تناوله، لأن مخاطر زيادة الكولسترول تبدأ في سن مبكرة.

فإذا كان الحد الأقصى للبيض في الأسبوع للطفل في عمر بين 9 و13 سنة يتراوح بين 5 و6 بيضات، لا ينبغي للطفل في هذه المرحلة تناول أكثر من بيضة كاملة كل يومين، خاصة أنه يحصل على قدر من البيض عن طريق الكعك والمخبوزات.

فإذا تناول الطفل بيضة في الإفطار يحصل على 185 ملغ من الكولسترول، وإذا تناول حصة من التونة في الغداء يحصل على 13 ملغ، وبتناول كوب من الحليب كوجبة خفيفة يحصل على 25 ملغ، وإذا تناول آيس كريم كحلوى بعد العشاء يحصل على 29 ملغ، فيكون المجموع 252 ملغ، بينما الحد الأقصى الصحي من الكولسترول 300.

وإذا لاحظت خطة التغذية في الفقرة السابقة ستجد أنه لم يتم احتساب الكولسترول في العشاء، وأنه تم اختيار أفضل أنواع البروتين الحيواني من حيث الكولسترول (سمك) في الغذاء.

لذلك، لا يُنصح بإطعام الطفل البيض كل يوم، والأفضل أن يأكله 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، بمعدل بيضة واحدة في كل مرة.