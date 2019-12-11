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إحالة 3 أطباء للتحقيق ونقل 4 ممرضات بمستشفيات أسيوط

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:22 م
جريدة الدستور
اسيوط _ محمد أبو شادي:
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شن فريق من إدارتي المتابعة والعلاقات العامة بمديرية الصحة عدة جولات مفاجئة على مستشفي البداري، والمركز الصحي بالبداري، ومستشفى ساحل سليم المركزي، ومستشفى حميات الشاميهة، والوحدة الصحية بالغريب، والمركز الصحي بالفتح، والمركز الصحي بأبنوب، ومستشفى أبنوب المركزي.

ضم الفريق القذافي عبد الرحمن مدير إدارة المتابعة، وحسني رجب مدير العلاقات العامة، وسالم هاشم نائب مدير ادارة المتابعة، وفريق الإدارة.

ورصدت الجولات عدد من النقاط السلبية التي تم معالجتها قبل مغادرة المستشفيات والوحدات الصحية، وعقد الوفد لقاءات مفتوحة بينهم وبين المرضى والمرافقين بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية وطاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين، وأسفرت الجولات عن إحالة ٣ أطباء من المخالفين للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية، ونقل ٤ ممرضات.

يأتي ذلك استمرارًا للجولات المتواصلة التي تقوم بها مديرية الصحة بأسيوط على مختلف المنشآت، للتأكد من تقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين، وإحكام الرقابة على المنشآت الصحية، وتوفير رعاية طبية متكاملة، ورصد كافة الملاحظات، والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية، ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.

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