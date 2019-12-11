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عالم

وفاة ديفيد بيلامي عالم الطبيعة والمذيع المشهور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:15 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
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توفي معالم النبات والمذيع البريطاني المشهور "ديفيد بيلامي"، اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا، ومؤسس "Conservation Foundation" لخدمة الطبيعة.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن بيلامي هو صاحب الفضل فى إلهام الناس لرعاية الطبيعة من خلال برامجه في السبعينيات، والحملات الإعلامية التى كان يقوم بها فى إطار حماية الطبيعة.

أعلن "ديفيد شريفي" مدير مؤسسة "Conservation Foundation" الحالى، والتي كان بيلامي رئيسًا لها، "عن وفاة ديفيد بيلامي.

وقال شريفى فى بيان له " عملنا مع ديفيد في مجموعة متنوعة من المشاريع في أماكن مختلفة منذ إنشاء مؤسسة " Conservation Foundation " في عام 1982، لقد كان بيلامى شخصية أكبر من الحياة وأصبح صديقًا ومعلمًا مميزًا للغاية.

وأختتم شريفى حديثه بأن ديفيد بيلامى كان اسمًا مشهورًا، وشخصية تلفزيونية محبة للطبيعة، ومن أكثر الأشخاص سعيًا للحفاظ على البيئة.

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