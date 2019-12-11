مستقبل وطن بسوهاج يزور مرضى معهد الأورام

زار وفد حزب مستقبل وطن في محافظة سوهاج، اليوم، الأطفال المرضى بمعهد الأورام، وقدموا لهم هدايا وألعاب وورود، فضلا عن إقامة حفل فني وعروض من خلال مسرح للعرائس.



والتقى الدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام، وفد الحزب الذي ضم اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج والنائبة عبلة الهواري أمينة المرأة وعلي الدردير أمين الشئون البرلمانية وصلاح درويش أمين الشئون المالية والإدارية ومحمد حماد أمين العمال ورجب القرم أمين العضوية والدكتور أحمد طلعت أبو دومة أمين شئون المجالس المحلية وعرفات بكر الهوارى أمين العمل الجماهيري والسيد أبو علي أمين الإعلام.



ورحب مدير المعهد بزيارة وفد الحزب، مشيدا بمبادرته الإنسانية في زيارة الأطفال المرضى بالمعهد ورسم البسمة والسعادة على وجوههم.



وقال أمين الحزب، إن الزيارة تأتي في إطار السياسة العامة التي ينفذها برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بالتواجد والتواصل الدائم مع المواطنين، والحرص على تنفيذ المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تخفف من ضغوط الحياة الملقاه على عاتقهم، وبالأخص المبادرات التي تمس صحة المواطنين وتساهم في التخفيف عن المرضى وخاصة الأطفال.