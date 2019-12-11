90 نائبا يوافقون على حل برلمان إسرائيل وإجراء انتخابات جديدة

صوت أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء اليوم، بأغلبية 90 صوتًا دون معارضة لحل

الكنيست الثاني والعشرين والتوجه لإجراء انتخابات جديدة.



كما صوت الأعضاء على تحديد الثاني من مارس 2020، موعدًا للاقتراع الوطني الجديد، بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت" الإسرائيلية.



ومازال مشروع القانون يحتاج إلى قرائتين آخريين لتمريره.



كان الكنيست الإسرائيلي قد وافق في قراءة تمهيدية عصر اليوم الأربعاء على مشروع قانون بحل نفسه، مما يعنى أن التوجه إلى انتخابات جديدة أمرٌ شبه مؤكد.



تنقضي منتصف هذه الليلة المهلة القانونية لتشكيل الحكومة والمحددة بـ14 يوما، إذا لم يطرأ أي تطور مفاجئ.



وفي حال اجراؤها،ستكون هذه الانتخابات الثالثة في أقل من عام.



كان حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس قد تصدر الانتخابات التي جرت في سبتمبر بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.



وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.



وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو أو جانتس.



وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بعد رفض ليبرمان الانضمام له أيضا.