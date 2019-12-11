السيطرة على حريق بمخبز بلدي في كفر الزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل بمخبز بلدي بحي التمليك بمدينة كفر الدوار.



تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بأنه تلقى بلاغ من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في مخبز بلدي مدعم بالمنطقة المشار إليها.



وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ في المنطقة المشار إليها، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق تماما قبل امتداده للمساكن القريبة، وأعلنت شركة الغاز الطبيعى حالة الطوارئ، وأغلقت محابس الغاز الموصلة للمخبز، وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.