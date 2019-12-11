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عالم

أوروبا تتبرع للمغرب بـ102 مليون يورو لمكافحة الهجرة المخالفة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:44 م
جريدة الدستور
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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن منح المغرب دعما ماليا، بلغ مئة ومليوني يورو لرفد جهود الرباط في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، أن هذا الدعم الذي يندرج في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، يهدف إلى "دعم جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، إنه "بفضل هذه المساعدة الجديدة، نعمق شراكتنا مع المغرب لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على طريق غرب المتوسط وتجنب تعريض حياتهم للخطر".

ويشكل الدعم المالي للمغرب جزءا من مبلغ إجمالي قدره 147.7 مليون يورو خصصها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي.

وبالإضافة إلى 41 مليون يورو لتحسين حماية المهاجرين والأطفال والمجموعات المهمشة في ليبيا، تبرع الاتحاد الأوروبي بـ5 ملايين يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية في شمال إفريقيا، لاسيما من خلال دفع زيادة الأعمال على الصعيد الإقليمي.

وأنشئ الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا عام 2015، لمعالجة الأسباب الرئيسية في عدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري.

وتبلغ الموارد المخصصة لهذا الصندوق أكثر من 4.6 مليار يورو، تأتي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمساهمين الآخرين.

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