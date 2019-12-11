ضبط 7 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية، الأربعاء، مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية الغير مطابقة للمواصفات القياسية وعثر بداخله على 7 أطنان منظفات صناعية مغشوشة.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بضبط مالك مصنع لتعبئة وتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قطور، لحيازته 7 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض مستخدمًا خامات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية في عملية التصنيع، بجانب تعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور، تم التحفظ على المضبوطات.



حرر محضر بواقعة الضبط، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.