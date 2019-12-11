ضبط 6057 كجم لحوم وأسماك فاسدة في الجيزة

شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالجيزة حملة على ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات، أسفرت عن ضبط لحوم وأسماك وكبده ودهون بلغت كميتها (6057) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لحدوث تغير في صفاتها أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر.



وبلغ إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (12) محضرا في الفترة من 24112019 حتى 30 112019.