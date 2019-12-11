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مصر

هل فات أوان الإصلاح؟!

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:10 م
جريدة الدستور
بقلم: محمد وليد بركات
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تجريف خطير تعرضت له الشخصية المصرية على مدار عقود، بعضه متعمد، والآخر عن جهل، ولكن في الحالتين كانت النتيجة كارثية..!
"ماذا حدث للمصريين؟!".. سؤال طرحه من قبل الدكتور جلال أمين في كتابه المعنون بنفس التساؤل، مقدما الكثير من التفسيرات والتحليلات لظواهر عدة أهمها الحراك الاجتماعي وما شهدته من صعود طبقات على حساب أخرى، بفعل عوامل كان أهمها التوسع في التعليم، وتصاعد دور المؤسسة العسكرية، والتنمية الزراعية والصناعية، والهجرة إلى الدول النفطية، والانفتاح الاقتصادي.
تضافر مع ما سبق تلاحق التحولات الجذرية في السياسة والاقتصاد على مدار العقود الماضية، والهزات العنيفة التي شهدها المجتمع، نتيجة الحروب الخاسرة، والثورات العارمة، والصراعات الإقليمية والدولية، وما سببته من فقر وجهل ومرض، وتضخم وغلاء، وفساد سياسي وإداري، وتحرش وتلوث، وموجات من الهجرة غير الشرعية، وشعب فسدت شخصيته وأخلاقه.
ألقت تلك العوامل بظلالها على القيم الفكرية والسلوكية للمصري "كريم العنصرين"، فأمسى يعاني غياب التفكير العلمي والمنطقي، وفقدان النقاش الموضوعي، وعشوائية التفكير والفعل، وغلبة النمط الاستهلاكي، والتقليد الأعمى لغيره من الشعوب؛ بسبب تقصير مؤسسات الثقافة، وفي القلب منها التعليم، في القيام بدورها في التحصين الثقافي، والوقاية من هجمات المتطرفين يمينا أو يسارا، ولاسيما بعد عولمة الاتصال حول العالم، وتماهي الحدود الفكرية بين الشعوب، ما جعل الأضعف مسخا ثقافيا من الأقوى. أضف إلى "نكبات الشخصية المصرية" النزوع إلى الفردية والانتهازية واللامبالاة؛ لتدهور الأوضاع المعيشية، وما صاحبه من جنوح إلى الحلول خارج منظومة القانون وتعاليم الدين في كثير من الأحيان.
هل فات أوان الإصلاح؟
بالقطع لا. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.
الأمر بحاجة إلى استراتيجية طموح تحظى بالإرادة السياسية والتكاتف الشعبي، تتبنى حماية دوائر الأمن القومي للدولة في الداخل والخارج، واحترام القانون وسيادته، والحفاظ على الهوية المصرية، وأخيرا دعم أهداف التنمية المستدامة، كأهداف عُليا للخطة، و"بوصلة" لتوجيهها.
محوران تشملهما الخطة: ترميم القيم والمعارف، وبناء الأجسام.
وتأتي وسائل الاتصال الجماهيري في مقدمة القائمين على الدور الأول، التعليم والإعلام والثقافة والدعوة الدينية، مسئولون عن بث الروح في قيم المصري الأصيل، لا باعتبارها "أنتيكات" من تراث الماضي، بل كمكوّن لا ينفصل عن القوة الناعمة للدولة، وحثه على تبني الأهداف العُليا للخطة، والعمل على استلهام أفضل ما في تراث المصري ذي الأعمدة السبعة، التي أشار إليها الدكتور ميلاد حنا.
"العقل السليم في الجسم السليم".. هنا يأتي دور مؤسسات التغذية والعلاج والرياضة في الربط بين ما هو مادي وما هو معنوي، لتضطلع بدورها في بناء أجساد قوية، صحيحة خالية من الأمراض العضوية، بما فيها البدانة والنحافة، لتكون قادرة على العمل والإنتاج.
ولضمان تحقيق أكبر مردود إيجابي ممكن، يجب العمل على توفير "بيئة" تدعم بناء شخصيات سوية، و"نظام" يضبط العلاقة بين المكونات المعنوية كالقيم والمعارف، والملموسة كالموارد البشرية والمادية، ويكفل حسن توظيفها، ومنع إهدارها، ومكافأة المُصيب، ومعاقبة المخطئ، وحصول الشعوب على حقوقها وحرياتها، مقابل أداء واجباتها.
لن تكون الطريق مفروشة بالورود، فالساعون لتخريب عقول المصريين ونفوسهم في الداخل والخارج سيمثلون رأس الحربة في إفشال المشروع، وأصحاب المصلحة في انتشار الابتذال والتدني سيقفون للإصلاح بالمرصاد، وضعف الموارد المادية اللازمة، ناهيك عن سوء إدارة المتوافر منها، عقبة أخرى، ومقاومة التغيير طابع إنساني، ولذلك فإن التنفيذ يتطلب استنهاض الهمم، وذكاء التعامل مع الأزمات التي قد تطرأ، والحفاظ على التفاعل بين المبادرة وجمهورها، مع التقييم المستمر ومرونة التعديل على المستويين العام والجزئي.

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