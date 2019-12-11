محافظ جنوب سيناء يبحث خطة تنشيط السياحة الألمانية

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مدير إحدى شركات السياحة العالمية، والوفد المرافق له.



واستعرض مدير الشركة، الخطط المستقبلية بشأن تنشيط الحركة السياحية بشرم الشيخ، ومضاعفة أعداد الوصول القادمة، خاصة من السوق الألمانية، والفرنسية، الذي من المقرر أن تصل أول رحلة طيران شارتر منه إلى مطار شرم الشيخ يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.



وناقش المحافظ مع مدير الشركة بعض المشكلات والمعوقات التي قد تعيق التدفق السياحي إلى شرم الشيخ، ووعد بمناقشة مقترحات لحلول تلك المشكلات وإزالة المعوقات بعد العرض على الجهات المعنية والمتخصصة.