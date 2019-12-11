بروتوكول تعاون بين منظمة "أفرو أكت" والغرفة التجارية بالجيزة

وقع الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين" والمنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة، اليوم، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الجيزة التي يرأس مجلس إدارتها عادل عبد الفتاح ناصر.



وأكد الدكتور حسام درويش، الأمين العام للمنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة، أن الدولة تسير في طريق التحول الرقمي الذي يواكب التطور الذي يحدث في العالم أجمع، موضحا أننا نسعى لفتح أسواق بين مصر والدول الأفريقية وأول دولة سيتم زيارتها هي دولة جيبوتي، وستتعاون المنظمة مع الغرفة التجارية بالجيزة لنزول سلع بأسعار مخفضة داخل لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحدودي الدخل والبسطاء.



وقال الدكتور حسين أبو العطا، إن توقيع البروتوكول مع الغرفة التجارية بالجيزة يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة التي تساعد على إقامة العلاقات مع قطاعات رجال الأعمال والمتخصصين على المستوى الإقليمي والدولي.