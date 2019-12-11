ببدل رجالي.. مي سليم وشقيقتيها ترقصن على نغمات "تاني يا هوا"

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو وهي ترقص مع شقيقتيها ميس ودانا حمدان، على أغنية للمطرب محمد محيي.



وظهر الثلاثي ببدل رجالي، وهن يرقصن ويصفقن على أغنية "تاني يا هوا" للفنان محمد محيي، حيث اعتمدت كل واحدة فيهن بدلة رجالي وباروكة رجالي.



وعلقت "مي" على الفيديو: "كل سنة وأنتم طيببين 2020".



يُذكر أن الفنانة مي سليم، تشارك في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة، إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، سارة عادل، وأماني كمال، إنتاج شركة سينرجي إشراف عام حسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار.

