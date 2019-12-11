رئيس الطاقة المتجددة: لدينا وفرة في الكهرباء ومشروعات ربط مع السودان والسعودية

قال محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يعمل بكامل طاقته من نهاية أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 32 مشروعا بالكامل من القطاع الخاص بإجمالي استثمارات 2.2 مليار دولار.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن كل تلك الاستثمارات أجنبية مباشرة، مردفًا: "لدينا سوق عالمي مهتم بالاستثمار بمصر في مجال الطاقة المتجددة".



وأردف الخياط: "لدينا وفرة وقدرات هائلة، وقدرة على مواجهة الطلب المتزايد على القطاعات المختلفة، ومشروعات ربط كهربائي مع السودان والسعودية".