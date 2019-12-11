نستلة تبيع قطاع الآيس كريم في أمريكا بـ4 مليارات دولار

تعتزم شركة الأغذية السويسرية العملاقة نستلة، بيع قطاع الآيس كريم التابع لها في الولايات المتحدة مقابل 4 مليارات دولار إلى شركة فورنيري التي أسستها في وقت سابق بالاشتراك مع شركة الاستثمار المالي بي. أيه. آي.



وكانت نستلة وبي. أيه. آي، قد أسستا شركة فورنيري عام 2016، لدمج أنشطة الشركة السويسرية في مجال الآيس كريم في 20 دولة إلى جانب شركة آر أند آر في بريطانيا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نستلة إلى الانسحاب من القطاعات الأبطأ نموا، مثل الحلويات، مع التركيز على قطاعات أغذية الحيوانات الأليفة والمياه والقهوة التي تسجل نموا قويا.



وكان المحللون قد رشحوا قطاع الآيس كريم في أمريكا لكي تتخلص منه نستلة سواء بالبيع أو بنقله إلى شركة مشتركة بعد تجربة فورنيري في أوروبا.



وبلغت مبيعات القطاع في الولايات المتحدة خلال العام الماضي حوالي 8ر1 مليار دولار، في حين حققت فورنيري إيرادات قيمتها 9ر2 مليار فرنك سويسري (9. 2 مليار دولار) خلال العام الماضي بحسب بيانات نستلة.