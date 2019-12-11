ضبط 3 أطنان زيت طعام مغشوش في الخانكة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها المكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط مسئول مصنع لتعبئة المواد "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته 3 أطنان من السلع الغذائية (زيت الطعام) معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر و(1062) عبوة (زيت طعام) معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات "منتج نهائى".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.