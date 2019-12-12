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موضة 2020.. 4 طرق لارتداء اللون الأزرق الكلاسيكى

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:22 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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يعتبر اللون الأزرق الكلاسيكي من الصيحات المتربعة على عرش موضة عام 2020، والذي يمكن وصفه بأنه إحدى الدرجات الكلاسيكية العميقة برغم بساطته، إلا أنه يعتبر من الألوان المذهلة في ذهن الكثيرات، حيث أنه يمنح مظهرًا أنيقًا في الملابس.

وترصد "الدستور"، عبر السطور التالية طرق إرتداء اللون الأزرق الكلاسيكي، على النحو التالي:

1- البلوزات والبلوفرات والرقبة العالية
يمنح اللون الأزرق الذي يكون بالدرجات الخاصة بظلمة الليل فور الغروب إطلال مختلفة ومنسقة للبلوفر باللون الأزرق مع بنطال جينز، أما بالنسبة للقطع ذات الرقبة العالية يمكنك اختيار واحدة باللون الأزرق الكلاسيكي ليتم تنسيقها مع بليزر بلون مختلف ليناسب العديد من المناسبات.

2- الجاكيت باللون الأزرق
من السهل تنسيق جاكيت باللون الأزرق مع قطع بألوان مختلفة من الملابس إذا كنتٍ من مفضلات الدرجات المحايدة، حيث أن ذلك يمكن من الحصول على مظهر راقي ومميز بدرجات جديدة بألوان ملابس شتاء عام 2020.

3- البدل الرسمية
أصبحت البدل الرسمية من الصيحات الرائجة بشكل كبير في الفترات الأخيرة بين السيدات، وعليه ظهرت لشتاء 2020 باللون الأزرق الكلاسيكي التي يمكن أن تمنح كل واحدة مظهر جذاب بعيدًا عن الألوان المعتادة من الوردي والأخضر.

4- الإكسسوارات
تتميز بعض من الأكسسوارات بالتجدد عند الحصول عليها باللون الأزرق، خاصة في الحقيبة أو الحذاء الذي بدوره يمكن أن يضفي إطلالة أنيقة بعيدة عن الألوان المنتشرة كالأسود والبيج، كذلك يمكن الأستعانة بالأقراط باللون الأزرق للحصول على إطلالة مميزة.

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