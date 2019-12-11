سفيرا إسبانيا وتشيلي يؤكدان أهمية قمة المناخ بمدريد

أكد سفير أسبانيا بالقاهرة، رامون خل كاساريس، وسفير شيلي بالقاهرة بابلو ارياران، على أهمية قمة المناخ الخامسة والعشرين (مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي) المنعقدة حاليا في مدريد برئاسة تشيلي.



جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها سفارتا إسبانيا وتشيلي بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة انعقاد قمة المناخ الخامسة والعشرين (مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي).



وأكد سفير أسبانيا: "أن التغيرات المناخية تؤثر على العالم أجمع وأن الاحتباس الحراري يؤثر على الحياة والتنمية ومستقبل دولنا جميعا"، وشدد على أهمية التعاون والتنسيق من أجل المستقبل.



من جانبه قال سفير تشيلي: إن مؤتمر مدريد المعني بتغير المناخ يجمع العالم معًا حيث يتم بحث سبل تعزيز تنفيذ اتفاق باريس المناخي لاسيما وإن البيانات تظهر أن حالة المناخ تزداد سوءًا وبشكل يومي وتؤثر التغيرات المناخية على حياة الناس في كل مكان.



وأشار إلى الكلمة التي ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس أمام القمة، حيث أوضح أن بيانات علمية حديثة تظهر وصول مستويات الغازات الحابسة للحرارة إلى رقم قياسي، واستعرض السفير أولويات رئاسة بلاده الحالية قمة المناخ الخامسة والعشرين.



وحضر الفعالية خبراء في شئون البيئة والمناخ بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة البيئة.



وأعقب الندوة عرض فيلم قصير عن التغير المناخي في العالم.



وتنعقد قمة المناخ الخامسة والعشرين (مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي) في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2019، تناقش خلالها العديد من القضايا الخاصة بالمناخ، كما تؤكد وفود جميع الدول درجة التزامها بما تم مناقشته في قمة باريس 2015، وأيضا الهدف المطلوب تحقيقه في عام 2020.