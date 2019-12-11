الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفيرا إسبانيا وتشيلي يؤكدان أهمية قمة المناخ بمدريد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد سفير أسبانيا بالقاهرة، رامون خل كاساريس، وسفير شيلي بالقاهرة بابلو ارياران، على أهمية قمة المناخ الخامسة والعشرين (مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي) المنعقدة حاليا في مدريد برئاسة تشيلي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها سفارتا إسبانيا وتشيلي بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة انعقاد قمة المناخ الخامسة والعشرين (مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي).

وأكد سفير أسبانيا: "أن التغيرات المناخية تؤثر على العالم أجمع وأن الاحتباس الحراري يؤثر على الحياة والتنمية ومستقبل دولنا جميعا"، وشدد على أهمية التعاون والتنسيق من أجل المستقبل.

من جانبه قال سفير تشيلي: إن مؤتمر مدريد المعني بتغير المناخ يجمع العالم معًا حيث يتم بحث سبل تعزيز تنفيذ اتفاق باريس المناخي لاسيما وإن البيانات تظهر أن حالة المناخ تزداد سوءًا وبشكل يومي وتؤثر التغيرات المناخية على حياة الناس في كل مكان.

وأشار إلى الكلمة التي ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس أمام القمة، حيث أوضح أن بيانات علمية حديثة تظهر وصول مستويات الغازات الحابسة للحرارة إلى رقم قياسي، واستعرض السفير أولويات رئاسة بلاده الحالية قمة المناخ الخامسة والعشرين.

وحضر الفعالية خبراء في شئون البيئة والمناخ بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة البيئة.

وأعقب الندوة عرض فيلم قصير عن التغير المناخي في العالم.

وتنعقد قمة المناخ الخامسة والعشرين (مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي) في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2019، تناقش خلالها العديد من القضايا الخاصة بالمناخ، كما تؤكد وفود جميع الدول درجة التزامها بما تم مناقشته في قمة باريس 2015، وأيضا الهدف المطلوب تحقيقه في عام 2020.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شوبير يعلن انضمام كهربا للأهلي خلال ساعات

منذ 8 دقائق

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

منذ يوم

"يهودي ينعى ولده ويصلح ساعات".. المعارضة على طريقة أحمد طنطاوي

منذ حوالي 12 ساعة

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

الصور

image description

نجوم الفن يحضرون عزاء سمير سيف

image description

تخفيضات على منتجات الأثاث الدمياطي في الجمعة البيضاء

image description

ميرنا وليد تنعى سمير سيف: "كان نفسي اشتغل معاه"

image description

CELESTYAL CRYSTAL ترسو على موانئ بورسعيد

image description

"ومن أحياها".. طلاب "هندسة الإسكندرية" ينظمون حملة للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

"أمطار ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

القصة الكاملة لصاروخ "هاربون".. أحدث نجاحات البحرية المصرية بالمياه الإقليمية

شوبير يعلن انضمام كهربا للأهلي خلال ساعات

أيام زمان

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

نجم الساعة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

الصحة

خطر يهدد مرضى زراعة القلب

"لا تمنعه تماما".. 4 معتقدات خاطئة عن حبوب منع الحمل

5 نصائح مفيدة للحفاظ على بشرة مشرقة في الشتاء

"اغسل يديك".. طرق للوقاية من التهاب الشعب الهوائية

الرئيس نيوز

استخدمته البحرية في تدريباتها القتالية.. معلومات مهمة عن الصاروخ "هاربون"

"كيس فلوس" كل شهر.. كيف تصرف والد عبد الحكيم عامر الثري مع ابنه بعد 1952؟

شكري: حل ملف سد النهضة مرهون بضمان حقوق مصر المائية والتنمية لإثيوبيا

خبراء عن "منتدى أسوان": مصر تثبت ريادتها في أفريقيا

منوعات

انخفاض مستوى الأكسجين يهدد الكائنات البحرية الضخمة

"منه كل شيء حي".. أمل جديد يظهر إمكانية الحياة على كواكب أخرى

اكتشاف أحجار غامضة عمرها 4 آلاف عام تشبه البشر

"يوتيوب": حظر سياسة التحرش والتهديدات الضمنية والإهانات

كشكول

"الاقتصاد المنزلى" تنظم ندوة خاصة لطلاب الأزهر بالغربية

غدا.. إعلام القاهرة تنظم ندوة عن الإعلام والمرأة

١٧ديسمبر.. ليلى علوي فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس

" M.C.Y" فريق طلابى جديد بجامعة الأزهر بأسوان

إسلام سياسي

التستر على أيمن نور عادة الموالين له لإخفاء استيلاءه على الأموال

فتوى سلفية: يجوز انتقاد الأموات التحذير من بدعهم

اتهامات للإخوان بنشر شائعات وفاة الشيخ محمد حسان

فوزي السعيد يجدد الحرب بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
أحمد بهاء الدين شعبان
حتى لا نقول: «وداعًا للإسكندرية التى نفقدها»
خالد عكاشة
حوارات المتوسط.. آفاق الشراكة ومسارات الخطر
المزيد

الثقافة

الاحتفال باليوم العالمي للخط العربي بـ"ثقافة أحمد بهاء الدين"

دار نشر الجامعة الأمريكية تفتح باب التقدم لجائزة نجيب محفوظ الأدبية

قصائد شعرية بأمسيات مؤتمر "أدباء مصر"

"مصر قلب أفريقيا النابض".. محاضرة في ثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك