الزراعة تشن حملات تحصين ضد إنفلونزا الطيور

قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي اليوم، بتنفيذ استراتيجية مكافحة إنفلونزا الطيور التي تهدف للسيطرة على المرض، من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميع محافظات الجمهورية وأسواق بيع الطيور.



وقال تقرير للإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية، إن حملة التحصينات ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية وقام بها أطباء الطب الوقائي بالهيئة والمحافظات قد أسفرت عن تحصين (2،148،969) طائر خلال شهر نوفمبر 2019.

