الاحتفال باليوم العالمي للخط العربي بـ"ثقافة أحمد بهاء الدين"

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط قافلة ثقافية لطلاب مدرسة الوليدية الإبتدائية بنين، تضمنت عدد من الورش الفنية منها ورشة تعليم بعض الكلمات الخاصة بالتعامل مع الأخر والالوان وماهى أيام الإسبوع، ورشة خط عربي وشرح الخط الديواني وطريقة كتابته والفرق بين النسخ والرقعة وعمل لوحة محمد رسول الله وذلك بمناسبة اليوم العالمي للخط العربي، ورشة لاكتشاف المواهب في مجالات الإلقاء والشعر والقصة والموسيقى والتمثيل والأداء الحركي، ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر، ورشة أشغال فنية تم من خلالها عمل ساعة حائط بفوم الجليتر، ورشة لتعليم الكورشيه تم من خلالها تعليم غرز السلسلة والفرع، بالإضافة إلى ورشة حكى عن "تاريخ الخط العربي"، إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية بتقسيم الاطفال لمجموعتين وطرح اسئلة وتقييم الاطفال لتشجيعهم على القراءة والاطلاع.



كما أقيمت محاضرة تنمية بشرية عن "مهارات التواصل" تناولت مفهوم التواصل وطرقه وأنواعه من تواصل إيجابي وتواصل سلبي، وكيفية تحقيق التواصل مع الآخر، وكيفية توصيل الرسالة، إلى جانب شرح عناصر الاتصال المرسل والرسالة والمستقبل وقنوات الاتصال، وفن الاقناع والتأثير من أجل توصيل الرسالة للاخر بنجاح، كما تم استخدام الباوربوينت والشرح باستخدام جهاز الفيديو بريجكتور، أعقب ذلك عرض أفلام أطفال وأغاني مسرح عرايس، بالإضافة إلى محاضرة أدبية عن "القصة القصيرة" تناولت تعريف القصة القصيرة، والفرق بينها وبين الحكاية، وخصائص القصة القصيرة وعناصر كتابتها مع إعطاء نماذج للطلاب وتحدث عن استخدام القصة في القرآن الكريم وفي الكتب السماوية لتعليم الإنسان وتوضيح القدوة الطيبة الصالحة للاقتداء بها والحفاظ على نجاح وبقاء الانسانية ونبذ العنف والتقاتل والتناحر من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.