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منوعات

انخفاض مستوى الأكسجين يهدد الكائنات البحرية الضخمة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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نشر الاتحاد الدولي لحماية البيئة والموارد الطبيعية، تقريرا يفيد بأن مستوى الأكسجين في المحيطات انخفض جدا نتيجة التغيرات المناخية في العالم.

وتفيد CBS News، بأن هذا الانخفاض في مستوى الأكسجين سيؤدي إلى ظهور مناطق واسعة ميتة، غير صالحة لحياة الكائنات البحرية.

ووفقا لحسابات العلماء، انخفض مستوى الأكسجين في المحيطات بنسبة 2% مقارنة بعام 1950 وأنه منذ عام 1960 تضاعف حجم المياه المستنفدة للأكسجين أربع مرات، وأنه قبل 60 سنة، كان عدد المناطق الميتة في المحيطات 45 منطقة (تعاني من قلة الأكسجين)، أما في عام 2011، فقد ازداد عددها إلى 700 منطقة، وأن سبب فقدان حوالي 50% من الأكسجين في طبقات الماء العليا ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

ووفقا لتوقعات الخبراء، ارتفاع درجة حرارة الماء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري وجريان المياه المحتوية على المبيدات المستخدمة في المزارع، يسبب ازدهار الطحالب، وانخفاض مستوى الأكسجين بنسبة 3-4% بحلول عام 2100، وهذا سيؤدي إلى ازدياد المناطق الميتة، حيث لن تتمكن الكائنات البحرية العيش فيها والبقاء على قيد الحياة.

وهذا الأمر بحسب خبراء يهدد الأنواع الضخمة من الكائنات البحرية، مثل سمك التونة وسمك السيف وأسماك القرش، وأن انخفاض أعداد هذه الأسماك وغيرها سوف ينعكس على حياة ملايين البشر المرتبطة بقطاع الصيد وتصنيع الأسماك.

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