برلين تتمسك بموازنة أوروبية حجمها 1% من الناتج

أكدت ألمانيا تمسكها بنسبة 1% المعمول بها حاليا، كحد أدنى لمساهمات دول الاتحاد الأوروبي في موازنة الاتحاد.



وقالت دوائر مطلعة في برلين اليوم، إنه ليس هناك جديد بهذا الشأن، يشار إلى أن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقررة يومي غد الخميس والجمعة في بروكسل، ستتناول الإطار المالي للاتحاد الأوروبي في الفترة بين عام 2021 و2027.



ومن المقرر أن يناقش المشاركون في القمة هذه القضية أثناء مأدبة العشاء.



وكانت فنلندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت موازنة تقوم على اعتماد 07. 1% من إجمالي الناتج الأوروبي.



وتعتبر هذه القضية شديدة التعقيد، بسبب وجود مهام جديدة يتوجب على الاتحاد الأوروبي تمويلها، من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤثر سلبا على موازنته، وذلك بسبب الثقل المالي لبريطانيا.



وحسب دوائر مطلعة في برلين "فليس هناك من يتوقع أن يتوصل زعماء الاتحاد لاتفاق بهذا الشأن" أثناء القمة، "ولكن سيكون هناك تبادل مهم للآراء" يسترشد الزعماء به أثناء المفاوضات بين دول الاتحاد.