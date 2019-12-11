الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

برلين تتمسك بموازنة أوروبية حجمها 1% من الناتج

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:29 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكدت ألمانيا تمسكها بنسبة 1% المعمول بها حاليا، كحد أدنى لمساهمات دول الاتحاد الأوروبي في موازنة الاتحاد.

وقالت دوائر مطلعة في برلين اليوم، إنه ليس هناك جديد بهذا الشأن، يشار إلى أن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقررة يومي غد الخميس والجمعة في بروكسل، ستتناول الإطار المالي للاتحاد الأوروبي في الفترة بين عام 2021 و2027.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في القمة هذه القضية أثناء مأدبة العشاء.

وكانت فنلندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت موازنة تقوم على اعتماد 07. 1% من إجمالي الناتج الأوروبي.

وتعتبر هذه القضية شديدة التعقيد، بسبب وجود مهام جديدة يتوجب على الاتحاد الأوروبي تمويلها، من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤثر سلبا على موازنته، وذلك بسبب الثقل المالي لبريطانيا.

وحسب دوائر مطلعة في برلين "فليس هناك من يتوقع أن يتوصل زعماء الاتحاد لاتفاق بهذا الشأن" أثناء القمة، "ولكن سيكون هناك تبادل مهم للآراء" يسترشد الزعماء به أثناء المفاوضات بين دول الاتحاد.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

منذ يوم

"يهودي ينعى ولده ويصلح ساعات".. المعارضة على طريقة أحمد طنطاوي

منذ يومين

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

منذ حوالي 9 ساعات

سلبية وسوء تقدير.. استنكار خليجي لغياب "تميم" عن قمة الرياض

الصور

image description

نجوم الفن يحضرون عزاء سمير سيف

image description

تخفيضات على منتجات الأثاث الدمياطي في الجمعة البيضاء

image description

ميرنا وليد تنعى سمير سيف: "كان نفسي اشتغل معاه"

image description

CELESTYAL CRYSTAL ترسو على موانئ بورسعيد

image description

"ومن أحياها".. طلاب "هندسة الإسكندرية" ينظمون حملة للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

"أمطار ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

القصة الكاملة لصاروخ "هاربون".. أحدث نجاحات البحرية المصرية بالمياه الإقليمية

شوبير يعلن انضمام كهربا للأهلي خلال ساعات

أيام زمان

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

نجم الساعة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

الصحة

خطر يهدد مرضى زراعة القلب

"لا تمنعه تماما".. 4 معتقدات خاطئة عن حبوب منع الحمل

5 نصائح مفيدة للحفاظ على بشرة مشرقة في الشتاء

"اغسل يديك".. طرق للوقاية من التهاب الشعب الهوائية

الرئيس نيوز

استخدمته البحرية في تدريباتها القتالية.. معلومات مهمة عن الصاروخ "هاربون"

"كيس فلوس" كل شهر.. كيف تصرف والد عبد الحكيم عامر الثري مع ابنه بعد 1952؟

شكري: حل ملف سد النهضة مرهون بضمان حقوق مصر المائية والتنمية لإثيوبيا

خبراء عن "منتدى أسوان": مصر تثبت ريادتها في أفريقيا

منوعات

ناسا تنتهي من تصميم صاروخها "الأقوى على الإطلاق"

انخفاض مستوى الأكسجين يهدد الكائنات البحرية الضخمة

"منه كل شيء حي".. أمل جديد يظهر إمكانية الحياة على كواكب أخرى

اكتشاف أحجار غامضة عمرها 4 آلاف عام تشبه البشر

كشكول

"الاقتصاد المنزلى" تنظم ندوة خاصة لطلاب الأزهر بالغربية

غدا.. إعلام القاهرة تنظم ندوة عن الإعلام والمرأة

١٧ديسمبر.. ليلى علوي فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس

" M.C.Y" فريق طلابى جديد بجامعة الأزهر بأسوان

إسلام سياسي

التستر على أيمن نور عادة الموالين له لإخفاء استيلاءه على الأموال

فتوى سلفية: يجوز انتقاد الأموات التحذير من بدعهم

اتهامات للإخوان بنشر شائعات وفاة الشيخ محمد حسان

فوزي السعيد يجدد الحرب بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
أحمد بهاء الدين شعبان
حتى لا نقول: «وداعًا للإسكندرية التى نفقدها»
خالد عكاشة
حوارات المتوسط.. آفاق الشراكة ومسارات الخطر
المزيد

الثقافة

الاحتفال باليوم العالمي للخط العربي بـ"ثقافة أحمد بهاء الدين"

دار نشر الجامعة الأمريكية تفتح باب التقدم لجائزة نجيب محفوظ الأدبية

قصائد شعرية بأمسيات مؤتمر "أدباء مصر"

"مصر قلب أفريقيا النابض".. محاضرة في ثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك