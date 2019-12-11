إنديتكس يرفع أسهم أوروبا قبل ساعات من انتخابات بريطانيا

تحركت الأسهم الأوروبية تحركات محدودة، اليوم الأربعاء، توقعا لأحداث عالمية محورية مثل موعد فرض رسوم أمريكية على مزيد من السلع الصينية والانتخابات العامة في بريطانيا واجتماعات عدد من البنوك المركزية، لكن صعود إنديتكس مالكة زارا 5.2 % ضمن لها أن تغلق على ارتفاع.



وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% ليتخلى عن بعض المكاسب المبكرة، وصعدت الأسهم الإسبانية 0.8%، لتقود المكاسب في المنطقة مع تسجيل سهم إنديتكس أعلى مستوياته في عامين بعد الإعلان عن نمو قوي للأرباح.



وتراجع سهم جيه.دي سبورتس 9.5 % ليتصدر الخسائر على المؤشر الأوروبي، وشهد سهم شركة بيع الملابس الرياضية بالتجزئة أسوأ أيامه في ثلاثة أعوام ونصف بعد أن باع أكبر مساهميه، بنتلاند، جزءا من حصته.



وأبطل ذلك أثر المكاسب على المؤشر فايننشال تايمز 100 القياسي في لندن ليغلق مستقرا.



يصوت البريطانيون غدا الخميس، في انتخابات قد تقرر مصير خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وتتوقع استطلاعات الرأي حاليا أغلبية متواضعة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وهي نتيجة قد تطيل أمد الضبابية وتنال أكثر من ثقة المستثمرين.