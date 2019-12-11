ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان نيوزيلندا إلى 8 أشخاص

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، ارتفاع عدد قتلى ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" إلى 8 أشخاص.



وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن هناك 29 شخصًا آخر يعاني من حروق جسدية بسبب البركان ويتلقون في الوقت الحالي العلاج اللازم في مستشفيات بمناطق مختلفة في نيوزيلندا.



كما يعاني 22 شخصًا من بين 29 من حروق خطيرة ويتلقون الدعم جوًا نظرًا لحالتهم.



وكان حصيلة قتلى الثوران البركاني قد ارتفعت أمس الثلاثاء إلى 6 أشخاص.