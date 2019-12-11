ضبط كميات من اللحوم الفاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية مصنعا لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وضبطها داخله كميات من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيام مالك مصنع لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاتجار بالمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور.



عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع وضبط داخله 1.085 طن سلع غذائية (مقطعات لحوم – بسطرمة - سجق) معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.