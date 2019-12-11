الاستخبارات العسكرية العراقية: نقف مع مطالب المتظاهرين المشروعة

أكد مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، الفريق الركن سعد مزهر العلاق، ضرورة حماية المتظاهرين السلميين والوقوف معهم في مطالبهم المشروعة، مشددا على أهمية العمل الأمني والاستخباري المشترك في مكافحة الفساد.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مديرية الاستخبارات، في بيان،"برعاية مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق، افتتح المؤتمر الأمني السنوي"، مشيرة إلى أن "العلاق أصدر تعليماته بخصوص العمل الأمني في المرحلة القادمة".



وأكد "العلاق" على حماية المتظاهرين السلميين، والوقوف معهم في مطالبهم المشروعة، وأهمية العلاقة ما بين المواطن ورجال الاستخبارات"، مشددا على ضباط الأمن الابتعاد عن المجاملة، وعدم إهمال الحقائق، وإيصالها إلى الجهة المسؤولة، منوها إلى أهمية العمل الأمني والاستخباري في مكافحة الفساد وحماية العراق وشعبه.