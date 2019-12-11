حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق في الأقصر (صور)

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ متابعة يومية لإزالة ورفع التراكمات بأماكن مختلفة في أحياء المدينة من أعمال النظافة والتجميل والتطوير وإزالة الاشغالات.



ففي مجال شرطة المرافق، أسفرت الحملة عن تحرير ١٦ محضر إشغال طريق، 7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ٧ مضبوطات تم ايداعها بمجلس المدينة، ٤٨ ازالات إدارية، ١ بلاغ إشغال طريق بنزلة الزناتي.



أما في مجال إدارة شرطة مرور الأقصر، أسفرت الحملة عن سحب 14 رخصة (مخالفات متنوعة)، عدد ١٣ غيابي مخالفات متنوعة، تسليم دراجة بخارية.



جار العمل والمتابعة في جميع المناطق بمدينة الأقصر؛ لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصًا على سلامتهم واستعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق في مناطق مختلفة بمدينة الأقصر.



شارك في الحملة العقيد حاتم حمدون، وكيل إدارة شرطة مرور الأقصر، والمقدم أشرف أبو الفتوح، مدير إدارة شرطة المرافق والنقيب شاذلي صابر والنقيب طه النشار ضباط إدارة شرطة المرافق، وأيمن حسين، رئيس حي وسط وعصام عبد الراضي مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية ورئاسة حي جنوب مشرفي وعمال الأحياء وحملة المعدات بمجلس مدينة الأقصر.